fra Fifa. Det er disiplinærkomiteen i forbundet som har bestemt straffen til den tidligere presidenten.

Det har stormet rundt Rubiales etter at han kysset VM-vinner Jennifer Hermoso på munnen etter finaleseieren mot England i august. Fifa har konkludert med at det er brudd på artikkel 13 i disiplinærreglementet.

Rubiales kan innen ti dager be om en begrunnelse for utelukkelsen. Den vil i så fall bli offentliggjort av Fifa. Utelukkelsen kan ankes inn Fifas ankeutvalg. Tre uker etter det omstridte kysset trakk Rubiales seg som fotballpresident. Han er i hjemlandet siktet for seksuelle overgrep og tvang og har fått forbud mot å oppholde seg innenfor 200 meter fra Hermoso.Rubiales var også visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) da han kysset Hermoso. headtopics.com

* 2023: Måtte trekke seg som fotballpresident i Spania og som visepresident i Uefa etter å ha kysset Spania-spiller Jennifer Hermoso på munnen etter VM-finaleseieren mot England.

