Newcastle-midtbanespiller Sandro Tonali har fått beskjed av Fifa at han heller ikke kan spille internasjonale kamper mens han er utestengt for gambling.

Det italienske fotballforbundet kunngjorde torsdag at 23-åringen var suspendert etter lengre tids etterforskning. Nå har imidlertid Fifa bekreftet en forespørsel fra det italienske forbundet om å utvide sanksjonen mot Tonali til å ha verdensomspennende virkning. Den er innvilget.

Tonalis agent Giuseppe Riso bekreftet overfor avisen La Gazzetta dello Sport tidligere i måneden at midtbanespilleren lider av et spillproblem.

- Jeg har en bra start og en sterk svømming i dag. Formen er veldig bra om dagen og jeg har svømt bra på trening. Det føles fint å svømme fort nå og det lover godt inn mot EM som kommer i desember. Det er fortsatt ting jeg må jobbe med i løpet og fokus er rettet på langbane og OL i Paris som kommer neste år, sier Nicholas Lia.

– Det kan være på grunn av prestasjon, taktikk eller hvordan kampbildet skifter karakter og noen andre passer bedre. Noen ganger er det for å få mer friskhet i laget fordi vi har spilt mange kamper og vi trenger mye energi i de siste minuttene, sier Arteta på en pressekonferanse fredag. Forrige sesong ble det 15 mål i ligaen for nordmannen. Så langt er tallet tre i år. headtopics.com

Manageren ba Premier League-ledelsen åpne for større spillerstaller etter at to nye Arsenal-spillere er ute med skader.

