Feyenoord'un Meksikalı forveti Santiago Gimenez'e İtalyan kulüpleri ilgi gösteriyor

Geçen yaz Hollanda kulübü Feyenoord, CD Cruz Azul'dan Santiago Gimenez'i sadece 6 milyon euro karşılığında transfer ettiğinde, bu büyük bir şanstı. O gol atıyor ve bu Meksikalı forveti en az yarım milyar euroya satabilecekleri bir gün gelebilir. Bu, Feyenoord'un aslında istemediği bir şekilde daha hızlı gerçekleşebilir. - Ajax uzun süre önce şampiyonluk yarışından kopmuş durumda ve Eredivisie'deki gümüş madalya mücadelesinde Rotterdam kulübü Şampiyonlar Ligi elemelerine iyi bir şansı var

. Forvetlerini sezon sonuna kadar tutmak ve mümkünse gelecek sezon için transfer etmek istiyorlar, elemeler durumunda. Inter Milan, AC Milan, Napoli ve Juventus takım arkadaşı olarak yeni bir forvetin peşine düşüyor. Bu dört İtalyan kulübü, hem kulüp hem de milli takım için gol atan bir Meksikalıya aşık oldular! Santiago Gimenez, bu sezon Feyenoord için 12 maçta 15 gol attığı için kendisi etrafında çok fazla ilgi ve dikkat çekti. Calciomercato, bunun Ocak ayında bile bir teklif savaşına dönüşebileceğini ancak Feyenoord'un tüm frenlere basacağını yazıyor

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SPORTEN_COM: Fire italienske klubber har forelsket seg i en meksikaner som banker inn mål i NederlandDet var et lykketreff av dimensjoner da den nederlandske klubben Feyenoord i fjor sommer hentet Santiago Gimenez fra CD Cruz Azul for bare 6 millioner euro. Han banker inn mål og den dagens som de vil selge bringer den meksikanske spissen inn minst en halv milliard. Det kan skje fortere enn Feyenoord egentlig ønsker.

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SPORTEN_COM: Varane, Zidane'ı Manchester United'ın başına geçmesi için önerdiManchester United taraftarları, geçen hafta Premier League'de Manchester City'ye 0-3 yenildikten sonra zaten umutsuzdu. Fransız savunmacı, Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni dört kez (üçü Zinedine Zidane ile) ve La Liga'yı Real Madrid ile üç kez kazandı. Ayrıca birçok kupa da kazandı. - Kısacası Raphael Varane kaybetmeyi sevmez! Raphael Varane, Manchester United'ın Erik ten Hag'ı kovarsa kimin işe alınması gerektiği konusunda duygularını zaten açıkladı. Ten Hag'ın kovulacağına bahis yapma olasılığınız şu anda önemli ölçüde azaldı! - Zinedine Zidane, United'ın başına geçmek için bahisçilerin favorisi. Zidane ile Real Madrid'de çalıştıktan sonra, Varane Zinedine Zidane hakkında sık sık olumlu konuştu ve aslında birkaç kez onu Fransa'nın sonraki milli takım teknik direktörü olarak önerdi. 'A takımla oynadım ve kulüp benim satılması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden Zizou beni aradığında çok meşguldüm ve başta onun olduğunu bilmiyordum. Onu tanıdığımda şok oldum. 'Vay be!' Çılgındı, bu yüzden başka bir gün beni tekrar aramasını istedim çünkü meşguldüm ve şoktaydım.' Varane devam etti: 'O iyiydi. Zizou çok mütevazı ve çok normal bir insandır, bu yüzden tamamen anladı. Ona 10 saniye sonra kardeşimi aradım ve ona 'Ne yaptığımı yeni öğrendin mi?' dedim. Çılgındı, çılgındı! Benim neslim için 'bana bir futbolcu hakkında söyle' derseniz, o Zizou'dur.

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SPORTEN_COM: Fire italienske klubber har forelsket seg i en meksikaner som banker inn mål i NederlandDet var et lykketreff av dimensjoner da den nederlandske klubben Feyenoord i fjor sommer hentet Santiago Gimenez fra CD Cruz Azul for bare 6 millioner euro. Han banker inn mål og den dagens som de vil selge bringer den meksikanske spissen inn minst en halv milliard. Det kan skje fortere enn Feyenoord egentlig ønsker.

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DAGBLADET: Sørkoreansk etterretning: Kan selge våpen til HamasSiste nytt fra Dagbladet: Ifølge sørkoreansk etterretning har den nordkoreanske lederen Kim Jong-un beordret sine tjenestepersoner om å støtte Palestina. Det skriver |a href=h...

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SPORTEN_COM: Feyenoord'un Meksikalı forveti Santiago Gimenez'e İtalyan kulüpleri ilgi gösteriyorFeyenoord'un Meksikalı forveti Santiago Gimenez, Inter Milan, AC Milan, Napoli ve Juventus'un ilgisini çekiyor. Bu İtalyan kulüpleri, hem kulüp hem de milli takım için gol atan Gimenez'e büyük bir ilgi duyuyorlar.

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