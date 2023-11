Fetisha Williams svarer på kritikken: – Kunne ordlagt meg annerledes

Løtvedt mener at «majoriteten» av det som kalles kritikk nå egentlig er hets og blir en form for heksejakt. –Skal man kritisere bør man holde det saklig, uansett hvor betent eller emosjonelt ladd tematikken måtte være. Irrasjonell og usaklig atferd har ingen sted hjemme i en debatt å gjøre. Det har ikke TikTok-Norge klart å prestere denne gangen, skriver hun.

Williams’ video har fått flere til å ta et oppgjør med hvordan man snakker både om og til hverandre på TikTok.– Du er glad for at du forhåndsdømte noen andre? Mens du i samme video sitter og snakker om holdningene til andre, og hvordan de avslører sine dårlige holdninger. What?

Det sier Sebastian Brevik (25), bedre kjent som «barisbrevik», som et svar til videoen til Williams på TikTok.Videre mener han at hvis han hadde sagt det samme som henne, ville han ha møtt umiddelbart tilbakeslag og potensielt mistet sin TikTok-konto. Han minner også Williams om en tidligere kommentar hun ga om ham.Brevik understreker at videoen hans ikke er relatert til den aktuelle konflikten.

– Det er kun en reaksjon på Fetisha sin forkastelige oppførsel. For det er det verste jeg har sett på TikTok gjennom tidene. Gratulerer. Du er den første profilen jegINFLUENCER: Sebastian Brevik har over 40.000 følgere på Instagram, og 76.000 på TikTok.Også tiktoker Josefine Stoffel (21), som har over 65.000 følgere på plattformen, har reagert på Williams utsagn.

