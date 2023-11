Ferske tall gir optimisme: – Mindre press på renta

Med andre ord er prisveksten ned 1,4 prosentpoeng på bare en måned. Det er foreløpige inflasjonstall fra EUs statistikkbyrå som viser at prisveksten nå går ned. Energipriser trekker ned– Inflasjonen falt mer enn forventet, og særlig energiprisene trekker ned, sier sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland.Les også Fyrer du med ved? Her er tabbene du må unngå Men at den falt helt ned til 2,9 prosent var mer enn det ekspertene hadde spådd på forhånd.

– Kan bli kutt– Dette forsterker inntrykket av at den europeiske sentralbanken har nådd rentetoppen, sier Haugland.Ifølge Haugland har markedet priset inn at det kan bli kutt i mars neste år, men det tror sjeføkonomen i DNB er vel optimistisk.Inflasjonen i eurolandene er nå langt lavere enn fjorårets topp på over 10 prosent. Det er mer enn to år siden prisveksten var lavere enn tallene som kom i dag.

– Steg i riktig retningSjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, mener dagens tall er gode nyheter.– For Europa gjør dette det mindre sannsynlig med renteoppgang, det demper frykten for økninger, sier Andreassen.– Rentene skal kanskje ned et prosentpoeng i løpet av et par år, men vi kommer ikke tilbake til de lave nivåene vi har hatt, sier han.

