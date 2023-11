Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si det

– Hvis det var noen som utmerket seg og fikk deg til å tenke: «Ok, ja, han burde faktisk få det», så ville jeg sagt: «Okay, du kan vurdere det», men å kaste ut slike kommentarer ..., sier Ferdinand oppgitt.

44-åringen mener utenomsportslig drama har vært et av ten Hags største problemer i nederlenderens periode som United-sjef. Av den grunn mener han at Fernandes bør forbli kaptein., og nå ønsker du å skape enda en situasjon ved å ta kapteinen? Se hvordan det påvirket laget når Maguire gikk ut av laget og ten Hag tok kapteinsbindet fra ham, sier Ferdinand.

– Det er en stor avgjørelse. Kapteinsspørsmålet er en gigantisk avgjørelse som skaper overskrifter for alle de gale grunnene. Nå ønsker du lage enda en saga? Jeg tror ikke det er riktig avgjørelse i det hele tatt, er Ferdinands tydelige dom.

Etter søndagens 1–3-tap ligger Manchester United på åttendeplass, hele 11 poeng bak serieleder Tottenham. De røde djevlene står med fem seirer og fem tap etter ti kamper.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEN_COM: Det er ille når Arsene Wenger synes synd på Manchester United-spillerneOkay, Arsene Wenger har ledet en av Manchester Uniteds største rivaler i nesten to tiår, så mannen er ikke helt nøytral. At franskmannen kan sin fotball, det er udiskutabelt. Det er derfor av interesse - også for Man United-supporterne - å få med seg hva Wenger sa etter Manchester-derbyet.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Hevder Rashford dro på nattklubb etter ydmykelsen: – En dårlig avgjørelseManchester United-stjernen skulle feire bursdagen sin, men måten det skjedde på vekker reaksjoner.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Orker ikke en eneste kamp til med Bruno Fernandes som United-kapteinHarry Maguire måtte tidligere i sommer gi fra seg kapteinsbindet. Erik ten Hag hadde sin leder i Bruno Fernandes og ga portugiseren ansvaret. Siden den gang har også Fernendes fått sin del av kritikk mot måten han leder og går foran som eksempel på kamparenaen.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Det vippet feil vei igjen for Vålerenga: – Er det tilfeldig?(Vålerenga - Rosenborg 1-3). VIF styrte i store perioder, men maktet ikke skape sjanser mot tilreisende trøndere. Da ble det tap.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Wenger sjokkert over det han ser hos sin tidligere erkerival UnitedOkay, Arsene Wenger har ledet en av Manchester Uniteds største rivaler i nesten to tiår, så mannen er ikke helt nøytral. At franskmannen kan sin fotball, det er udiskutabelt. Det er derfor av interesse - også for Man United-supporterne - å få med seg hva Wenger sa etter Manchester-derbyet.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: PSG tvinges fra Plan B til Plan D mot Manchester UnitedNeymar vet vi allerede ikke blir klar for Old Trafford. Nå følger ytterligere to PSG-spillere med ham opp på tribunen. På lørdag scoret Edinson Cavani PSGs mål i 1-0-seieren over Bordeaux. Denne kampen kostet ham samtidig Champions League-kampen på tirsdag.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕