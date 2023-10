René Meulensteen (59) var en gang midt i hjertet av verdens mest suksessrike klubb. Han sto side om side med Sir– Han er ikke fornøyd. Jeg kan jo egentlig ikke svare på vegne av ham, men den situasjonen klubben er i sårer ham, sier Meulensteen.– Alle suksessfulle klubber fungerer med stabilitet og kontinuitet. Stabilitet betyr at man over en lengre periode jobber med samme støtteapparat og opprettholder en viss standard.

Etter dette var han trener i Russland, Fulham, i India, Israel og nå som assistent for det australske landslaget. Er også aktuell med boken «United, Sir Alex and me».På «den andre siden av byen», eller i den lyseblå delen om du vil, er stemningen en annen. Treningsanlegget og området rundt har blitt et slags bilde på Citys suksess i dag.

Boken «Reclaiming East Manchester» er en lang fortelling tilbake til 1800-tallet om hvordan levekårene og senere tilstanden var i bydelene i denne delen av storbyen. I 1995 fikk Manchester også tildelt Commonwealth Games for år 2002, der byrådet besluttet at Øst-Manchester skulle prioriteres.City of Manchester Stadium – i dag Etihad Stadium – ble bygget, da med en kapasitet på 47.726 tilskuere. headtopics.com

Den nye storstuen genererte en opptur for butikker, puber, det skapte deltidsjobben gjennom de tidlige 2000-årene. Nesten 1350 privatboliger er utbedret, enten fasade eller grunnarbeid. 538 jobber er skapt direkte knyttet til NDC-programmet.

– Britiske myndigheter og lokale myndigheter i Manchester har alltid ønsket dem velkommen, blant annet fordi de gjør tunge investeringer i Storbritannia. I stedet for å være opptatt av å vise internasjonal solidaritet med ofrene for menneskerettsbrudd, har man rullet ut den røde løperen.VAR EN GANG GRUS: Området der Manchester City har pressekonferanser, akademiet- og A-lagets treningsbane var en gang noe helt annet. headtopics.com

Seks måneder etter han forlot Manchester United kan Fred være tilbake i Premier LeagueFrederico Rodrigues Santos, eller Fred, hadde sine skikkelig gode dager på jobb i United-drakta. Bare 14 scoringer og 19 assists på 213 kamper forteller likevel at den sentrale midtbanespilleren var del av Man Uniteds utfordringer med effektivitet foran motstandernes mål. Les mer ⮕

Mann pågrepet for voldtekt av jente (15)En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av en 15 år gammel jente, melder BA. Hendelsen skal ha skjedd nylig, og politiet pågrep mannen onsdag kveld. Det skal ikke være noen relasjon mellom de to. Mannen har ikke erkjent straffskyld. Fredag ettermiddag fremstilles han for varetektsfengsling. Les mer ⮕

Stortalentet herjet i rekordkampen: - Han er magiskRekordmange tilskuere så rivalene barke sammen. Da grep stortalentet Martin Johnsen (19) muligheten til å vise hva han er god for. Les mer ⮕

Lahlum om Pence-exit i USA: – Han falt mellom to stolerHistoriker og USA-ekspert Hans Olav Lahlum er ikke overrasket over at Mike Pence trekker seg fra kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat. Les mer ⮕

Stortalent herjet i rekordkamp: – Han er magiskTo flotte mål av Martin Johnsen i midtperioden ga Storhamar ledelsen for godt i mjøsderbyet mot Lillehammer foran 10.348 tilskuere i Håkons hall. Les mer ⮕

Erik ten Hag innrømmet at Andre Onana ikke har vært god nok i Manchester UnitedManchester United skal allerede ha signert David De Gea på nytt på en kortsiktig avtale på grunn av bekymring for at de vil mangle keepere når Onana går til Africa Cup of Nations. Spanjolen, som var nr. 1 på Old Trafford i 12 år, forlot klubben i sommer ved utløpet av sin kontrakten. Les mer ⮕