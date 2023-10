Fem år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant: Politiet tror på drahjelp fra teknologien

– Det har vært en bevisst strategi fra oss å ikke bidra til oppmerksomheten rundt saken. Det gir både etterforskningsgruppa og de pårørende ro. Likevel jobber vi for fullt. Dette er fortsatt den saken som har høyest prioritet i Øst politidistrikt, sier politiinspektør Lars Reinholdt Østbye til NTB.

Tirsdag er det fem år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog. Siden da er det ingen som har sett henne. Politiinspektøren sier til NTB at det fortsatt er en mulighet for at de vil kunne løse saken.– Politiet jobber kontinuerlig med å gå gjennom hovedlinjene. Samtidig forsøker vi å se tilbake på tidligere funn og om det er noen sammenheng med disse som kan stille saken i et annet lys i dag.

Siktelsen mot Hagen ble kjent i forbindelse med en dramatisk pågripelse av ham 28. april 2020. Han ble etter kort tid løslatt, men har altså 3,5 år senere fortsatt status som siktet. Ektemannen Tom Hagen har i tre og et halvt år vært siktet for drap i saken. Han nekter straffskyld og for å ha noe med forsvinningen å gjøre.– Vi har full forståelse for den belastningen det er å være siktet i en så alvorlig sak. Samtidig må vi ivareta det kravet som stilles til å etterforske det vi mener er et drap. Den balansen og de hensynene mener vi at vi ivaretar, sier Østbye. headtopics.com

Han forteller videre at grunnlaget for siktelsen ligger fast, og at politiet jobber ut ifra det som de mener forsvarlig, gitt at det er personer som er siktet over så lang tid.Politiinspektøren forteller videre at det har skjedd en enorm teknologisk utvikling på de fem årene saken har vært etterforsket.

– Tiden jobber med oss. Den teknologiske utviklingen de siste årene har vært enorm. Kompetansen utvikles stadig, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er noe vi håper at kan bidra til å gi svar i saken.– Det er vanskelig å tidfeste et gjennombrudd, men vi har tro på det vi gjør, og at det er en framdrift. Vi følger en etterforskningsplan og håper at den bidrar til svar, sier Østbye. headtopics.com

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕

LØRENSKOG-SAKEN: Ny Hagen-avtale dukket plutselig oppFOLLO POLITISTASJON (TV 2): Politiet har vært svært opptatt av en avtale mellom ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Underveis i etterforskningen fikk de en ny versjon av den aktuelle avtalen. Les mer ⮕

Varslingsutvalg i Fellesforbundet har fått inn fem varslerFlere har meldt at de følte de måtte stemme mot sin vilje under landsmøtet i Fellesforbundet. Varslingsutvalget har fått inn fem konkrete varsler. Les mer ⮕

Haaland knuser rekorder i Premier League etter bare fem kamper!Erling Braut Haaland scoret tre mål i andre kamp på rad da Manchester Citys nysignering ydmyket Nottingham Forest med noen hensynsløse avslutninger i går kveld. Det skjedde bare dager etter hans forrige hat-tricket mot Crystal Palace i helgen. Les mer ⮕

Mistet fem jagerflyBLODIG: Russland forsøker å ta den ukrainske byen Avdijivka, men offensiven koster dem dyrt. Video: Telegram / AP. Reporter: Vegard Krüger. Les mer ⮕

Hevder fem palestinere er drept av soldater på VestbreddenFem palestinere har blitt drept av israelske styrker på den okkuperte Vestbredden søndag, melder helsemyndighetene der. Les mer ⮕