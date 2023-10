Fellesforbundet sender kraftsjokk til Støre

Fredag la LO-leder Peggy Hessen Følsvik sin tyngde inn på å overbevise Fellesforbundets landsmøte om å gå inn for en reformert AFP-ordning og bli med på AFP-oppgjør i vårens lønnsoppgjør. I går fikk hun svar på tiltale, da et flertall på 323 mot 149 stemte for at «Landsmøtet i Fellesforbundet avviser LOs forslag til reformert AFP.

