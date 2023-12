Feil utbetalinger fra Nav

Nav er kjent med at enkelte brukere ikke har fått utbetalt ytelser fra Nav som vanlig. Enkelte utbetalinger har blitt utbetalt til feil bankkonto, noe som tyder på at noen har skaffet seg BankID-opplysninger fra brukerne. Nav er i dialog med banken og politiet for å løse problemet. Det er foreløpig uvisst hvor mange som er rammet, men hovedsakelig gjelder det pensjon og uføretrygd. Andre ytelser blir også undersøkt.





TV 2 Nyhetene » / 🏆 29. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Stor sjekk av julebrus: Mye å tape på å velge «feil»Nettavisen har sjekket 77 priser på julebrus, forskjellene er store.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Nav fungerer dårligst for de som trenger det mestVeien til helvete er brolagt med nye forskrifter – vedtatt av politikere med god vilje men nokså middels intelligens.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Fuskeanklaget student: − De som har makt slipper så lett unna med feil de selv gjørMaria (21) ble anklaget for fusk på eksamen etter å ha fått en lik oppgave som en annen student. Hun mener hun har lagt frem bevis for at hun ikke har fusket, men opplever at hun ikke blir hørt.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Seks tips for å lykkes: Den beste utvikleren bør ikke bli techleadSeks tips for å lykkes som techlead, og typiske feil mange gjør i rollen.

Kilde: digi_no - 🏆 9. / 63 Les mer »

– Ofrene har selvsagt ikke blitt spurt«Bamsegutts» ofre mener NRK har tegnet et feil bilde av hovedpersonen i dokumentarserien «Ingen elsker bamsegutt».

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Lars i retten for tredje gang etter drapet på Oppsal i Oslo i 2018I den over fem år gamle drapssaken har det skjedd feil på feil i rettssystemet. Nå skal nye dommere avgjøre om Lars drepte med vilje, eller om det var et uhell.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »