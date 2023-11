Fast bestemt på å vinne ski-kamp mot Rottefella – gir seg ikke etter to tap

Rottefella har i en årrekke kranglet med Salomon og Atomic, samt eieren Amer Sports om flyttbare skibindinger og patentene til disse. I juli ble det satt et foreløpig punktum i den saken, da Amer Sports

STVAFTENBLAD: Viking-talent tatt ut på G18-landslagetEdvin Austbø er blitt et fast inventar i G18-landslagstroppen til Norge.

VGNETT: Snøtrøbbel for de største flyene på Oslo LufthavnSnøværet skaper ikke bare problemer på bilveiene. På Oslo Lufthavn sitter passasjerer fast i fly på rullebanen.

VGNETT: Tone snøfast i nesten åtte timer: – Vi har bare fått ett glass vannSnøværet skaper ikke bare problemer på bilveiene. På Oslo Lufthavn sitter passasjerer fast i fly på rullebanen.

VGNETT: Nikolai (18) snøfast i fire timer:Snøværet skaper ikke bare problemer på bilveiene. På Oslo Lufthavn sitter passasjerer fast i fly på rullebanen.

AFTENPOSTEN: Ruter om mandagens kaos: Brøytingen kom sent i gangRuter har evaluert hva som gikk galt da bussene ble stående fast på vinterføret mandag. Konklusjon: Brøytingen var for dårlig.

TV 2 NYHETENE: Braathen til TV 2: Syrlig svar på Granerud-stikkGARDERMOEN (TV 2): Lucas Braathen står fast på sitt, og svarer på kritikken fra hoppstjernen Halvor Egner Granerud.

