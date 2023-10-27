«Fashion Reimagined» sadece Norveç'te izlenebilir

VG har kun rettigheter til å vise «Fashion Reimagined» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.

VG har kun rettigheter til å vise «Fashion Reimagined» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.

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«Fashion Reimagined»: Norveç'te Sadece VG'de İzlenebilirVG'nin sadece Norveç'te «Fashion Reimagined» adlı filmi gösterme hakkı vardır ve bu nedenle yurtdışında bulunuyorsanız içeriği izlemek mümkün olmayacaktır. Film tüm yaş gruplarına uygundur. Les mer ⮕

Se dokumentaren «Fashion Reimagined»:Klesdesigneren Amy Powney er et av supertalentene i Londons moteverden. Men når hun vil lage klær som er bærekraftig produsert, sjokkeres hun av hvor mange hindre som møter henne. Les mer ⮕

Norveç, COVID-19 aşısının dağıtımına başlıyorNorveç, COVID-19 aşısının dağıtımına başlıyor. Sağlık yetkilileri, öncelikli gruplara aşıların verilmeye başlanacağını duyurdu. Aşının dağıtımı, pandeminin kontrol altına alınması ve normal hayata dönüş için umut veriyor. Les mer ⮕

Norveç, 2050 yılına kadar düşük emisyonlu bir toplum olmak için petrol aramalarını durdurmayı öneriyorNorveç'in bağımsız bir komisyon tarafından sunulan rapora göre, ülkenin 2050 yılına kadar düşük emisyonlu bir toplum olabilmesi için petrol ve gaz çıkarmayı aşamalı olarak sonlandırması gerekiyor. Les mer ⮕

Norveç'te Tüketici Borcu ArtıyorSon bir yılda tüketici borcunda altı milyar kronluk bir artış yaşandı. Uzmanlar endişeli, çünkü faiz artışları ve fiyat artışlarıyla ilgili bir durum olabilir. Les mer ⮕

Mycoplasma Pneumonia'da Artış: Norveç'te Yıllar Sonra İlk SalgınNorveç'te yıllardır salgın yaşanmayan mycoplasma pneumonia bakterisinde artış görülüyor. Bu yıl 596 kişide enfeksiyon tespit edildi. Bakteri genellikle hafif semptomlarla seyrederken, bazı durumlarda zatürreye yol açabiliyor. Uzmanlar, salgının devam etmesinin beklenmedik olmadığını belirtiyor. Les mer ⮕