«Farmen»: Razzia og kjeft etter smugling:

FIKK KJEFT: Niklas Baarli grep inn og sa tydelig fra om at smuglingen ikke var verdsatt fra produksjonens side. Bildet er fra en annen anledning, da kjeftesekvensen ikke ble filmet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

I TV 2-konkurransen, med undertittelen «kampen for tilværelsen», må forpakterne jobbe beinhardt under ukesoppdragene for å tjene penger – som de igjen kan kjøpe mat for på markedet. Flere ganger skal deltakere ha lurt til seg mat, enten ved å smugle det inn fra utenforstående eller ved å forsyne seg av produksjonens lager.

Ved ett tilfelle rodde en jentegjeng forbi i en båt. Da gikk Björk og Maria ut på leting etter jentenes hytte, og kom tilbake til gården med en kilo sukker og en pose havregryn.har gjort, og det er at jeg og Maria hentet havregryn og sukker til fellesskapet, som ble brukt til å lage grøt. Det er veldig teit sett i ettertid, men hele gjengen koste seg med havregryn og sukker, sier Björk. headtopics.com

– Da fikk jeg ubegrenset tilgang på tannpasta, håndsåpe og fyrstikker. Og det var også sjampo i en liten flaske. Jeg ble en «provider» der inne. Folk som trengte ekstra tannpasta eller en ekstra tannkost, fikk dette av meg. Men dette var noe de fleste kjente til og nøt godt av.– Det ble litt kjedelig der inne, og jeg trengte litt adrenalin. Derfor fant man på litt sprell.

HACKET LÅSEN: – Det tok meg tre og et halvt minutt å knekke koden på låsen, sier Yassin til TV 2. Foto: Anton Soggiu / TV 2Kathrine innrømmer at heller ikke hun har 100 prosent rent mel i posen, men påpeker at hun aldri smuglet noe inn fra utenforstående. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Historisk seanse i Farmen: - Aldri skjedd før- Jeg knakk helt, innrømmer «Farmen»-profilen. Les mer ⮕

Seerne reagerer på «Farmen 2023»-diskusjon:En diskusjon mellom to av deltakerne har skapt sterke reaksjoner blant seerne. Les mer ⮕

TV 2 svarer kryptisk om denne «Farmen»-detaljen: – Det kan vi ikke avsløreEn savnet karakter får flere til å reagere. Les mer ⮕

Farmen-profil slått nedSLAG: Daniel Viem Årdal varsler anmeldelse etter at han ble slått ned av lokalpolitiker Fredrik Grevskott. Video: Steinkjer24 Les mer ⮕

Farmen-deltaker Kathrine Jakobsen mener hun er blitt Norges største riksbitchTV-profilen reagerer etter det hun mener er en feil framstilling av noe som stakk mye dypere enn det de aller fleste TV-seere sitter igjen med. Les mer ⮕

Lurer Linni Meister - så går det galt: - Skulle ikke skjeProgramleder Aleksander Sæterstøl avslører at det ble hetere enn planlagt da Linni Meister ble lurt i et omfattende bilstunt. Les mer ⮕