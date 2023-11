«Farmen»: I sorg før «Farmen»: - Var den viktigste personen i mitt liv

Samtidig som hun var i de siste intervjurundene med produksjonsselskapet bak «Farmen» på vårparten, var bestemoren hennes alvorlig syk. – Det å få fortalt besta at jeg mest sannsynlig skulle inn på «Farmen», det er noe av det viktigste jeg har gjort, sier Carla til TV 2.

– Hun døde ikke så lenge før jeg reiste inn på gården. Det var vel egentlig en bekreftelse på at: «Nå er det trygt å reise inn». Jeg hadde aldri blitt med i «Farmen» om hun hadde vært så syk som hun var før hun døde.

Inne på Fredheim gård i Søgne, langt borte fra familien hjemme på Vestlandet, har Carla fått mye tid til å tenke. – Jeg har sittet mye i andreetasjen i sovesalen og kikket ut på stjernene mens jeg har tenkt på besta. De gangene det har begynt å lyne og tordne, så har jeg tenkt at: «Det er besta», sier hun rørt.– Besta er og var den viktigste personen i mitt liv. Det er hun fortsatt, selv om hun nå er oppe i himmelen. Nå har hun nok sittet og tenkt på meg og sagt: «Herregud». Men jeg vet at hun er kjempestolt, og at hun ler så hun griner.

STORTRIVDES: Carla forteller at hun hadde det veldig gøy inne på Fredheim gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2 Innspillingen av «Farmen» er nå avsluttet, og Carla er tilbake hos ektemannen Sindre, hunden sin, venner, familie og sitt daglige liv.

