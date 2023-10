«Farmen»: Forlot «Farmen» etter sjokkbeskjed: - Verden raste sammen

HJEMME HOS SØNNEN: Bård og Sander møter TV 2 kun få dager etter at sistnevnte ble skrevet ut fra sykehuset. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2Det er tidlig morgen på Fredheim gård i Søgne. Ute på Monsøya har Bård Kristiansen (52) hvitskjorta klar for å gå på markedet.

Bård er dypt inne i «Farmen»-bobla når deltakeransvarlig og produsent plutselig kommer inn på gårdstunet. – Hadde ikke samboeren min vært hjemme hos Sander den dagen, så er det ikke sikkert at det hadde gått bra, sier han stille.Det var natt til 6. september at Bårds sønn hadde en tiltakende hodepine. Moren, Janne, var tilfeldigvis innom hos yngstesønnen. Hun ble bekymret da han kastet opp som følge av smertene i hodet.Derfra ble han hastet i ambulanse til Sykehuset Østfold Kalnes.

SAMMEN IGJEN: Bård kom seg raskt hjem fra «Farmen»-innspillingen i Søgne for å være med sønnen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2Bård tok båten fra «Farmen»-øya og over til fastlandet. Etter en rask dusj, ble han kjørt til flyplassen i Kristiansand. Framme i Oslo kastet han seg i en taxi for å komme så raskt som mulig til sykehuset. headtopics.com

– Derfra og ut har det vært ordentlig «heavy», for vi visste ikke hva som ville skje når han våknet. Og vi visste ikke når han ville våkne. – Det har vært mye stang ut i prosessen. Det har vært alt fra tett dren, trøbbel med lekkasje i hodet, infeksjoner og blodpropp. Han har blitt skrevet ut, for så å bli innlagt igjen. Det har vært en tøff reise, altså. Veldig tøff.Hjemme i huset kommer Sander inn på kjøkkenet. Det er under én uke siden han ble utskrevet fra sykehuset. Nå trenger han hvile og opptrening.Sander forteller at det går bedre nå.

