Farmen-deltaker Bård Kristiansen trakk seg etter at sønnen falt om med hjerneslag

ASKIM/OSLO (Dagbladet): Det er 5. september. En helt normal tirsdag på «Farmen»-settet. Deltakerne har spist og kost seg, og én av dem, Bård Kristiansen (52), har hatt en særdeles hyggelig dag og kveld.. Han går til sengs, og har ikke den fjerneste anelse om hvilket mareritt som venter ham morgenen etter.. - Det skulle vise seg å rase alt sammen, sier han alvorlig til Dagbladet.. Fikk fryktelig beskjedDet er 6.

Han hadde sin siste operasjon rett før «Farmen»-finalen ble spilt inn, 2. oktober.. På finaledagen, 8. oktober, ble han - endelig - skrevet ut.. - Hva husker du selv fra dagen du ble rammet?. - Jeg husker at jeg kom hjem etter å ha spilt golf, og sa til mamma og bestefaren min at jeg måtte opp og legge meg - for jeg hadde fryktelig vondt i hodet. Rett før jeg skal legge meg i senga, blir det enda verre, sier Sander..

Trekker seg fra «Farmen» etter dramatisk beskjed om sønnen: – Visste ikke om han ville våkneBård Kristiansen måtte haste hjem etter sykdomsdrama. Les mer ⮕

«Farmen»: Forlot «Farmen» etter sjokkbeskjed: - Verden raste sammenMens Bård Kristiansen (52) var inne på Fredheim gård, ble yngstesønnen Sander (23) fløyet i luftambulanse til Rikshospitalet med hjerneblødning. Les mer ⮕

Farmen-deltaker Kathrine Jakobsen fikk en brutal fødsel da hun ble mamma som 16-åringFembarnsmamma og «Farmen»-deltaker Kathrine Jakobsen fikk et brutalt møte med fødestua da hun ble mamma som 16-åring. Les mer ⮕

«Farmen»-deltakere reagerer på oppførsel: – Klar for å bli halshuggetHevder man ikke kan være seg selv på gården. Les mer ⮕

«Torpet»: Deltakere trakk seg i sinne: - Psykisk påkjenningEtter en intens uke med flere konkurranser på «Farmen»-gården, valgte to deltakere å trekke seg. (OBS! Denne saken avslører hvilket lag som taper søndagens konkurranser). Les mer ⮕

Sjette strake seier for VIF: – Gjør ikke mer enn vi må(VIF – Ringerike 3-1). Vålerenga imponerte ikke nevneverdig hjemme mot dumpekandidat Ringerike, men tok tre viktige poeng og har fortsatt heng på serieleder Storhamar. Sander Thoresen var banens beste da VIF vant 3-1. Les mer ⮕