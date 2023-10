Farevarsel om snø på Østlandet: – Bytt til vinterdekk

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø på Østlandet. Bilister bes om å ta fram vinterdekkene.

Iran har også tidligere sagt at de kan se seg nødt til å reagere på Israels krig mot iranskstøttede Hamas, som styrer Gazastripen. Før midnatt ble det avfyrt flere ett eller flere skudd mot en person i Oslo, opplyser politiet i Oslo.

– Vi har avhørt flere vitner i saken. På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å gå ut med mer informasjon, forteller Nordby.Det var den 19 år gamle mannen Steffen Mørner Olsen som lørdag kveld døde i en fallulykkke i Bergen.Ulykken skjedde ved tørrdokken i Damsgårdsveien, skriver politiet i en pressemelding. – Det snør i varierende grad rundt i distriktet. headtopics.com

Opposisjonsleder Mirza Fakhrul Islam Alamgir i Bangladesh har blitt pågrepet for avhør etter store demonstrasjoner mot landets statsminister. Én politibetjent og én demonstrant ble drept i sammenstøtene, og minst 26 politiambulanser ble satt fyr på eller ødelagt. Minst 100.000 deltok i demonstrasjonen for å kreve at statsminister Sheikh Hasina går av.

Lørdagens demonstrasjoner, arrangert av BNP og partiet Jamaat-e-Islami, var de største så langt i år, ifølge AFP-journalister på stedet, og utviklet seg etter hvert til voldelige sammenstøt. Begge partier har bedt om en landsomfattende streik søndag for å protestere mot volden.Like etter klokken 08.10 søndag morgen, opplsyer 110-sentralen Sør-Vest at brannen er slukket og at utlufting pågår. headtopics.com

