Faren til Liverpool-stjerne forsvunnet: Politiet ut med bilder i etterlysningen

VANSKELIG: Liverpool har vanskelige dager etter at faren til Luis Díaz ble kidnappet i hjemlandet Colombia. Her med Liverpool-manager Jürgen Klopp i mai.– Vi ber alle om at det må gå bra. Det eneste vi kunne gjøre var å kjempe for «broren vår» og det var det vi gjorde, saSøndag kveld norsk tid gikk politiet ut med to bilder av faren Luis Manuel Díaz Jimenez, sammen med lovnader om en dusør.

Moren, Cilenis Marulanda, er sluppet fri. Hun skal ikke være skadet. Men faren er fortsatt borte. De to skal ha blitt tatt av bevæpnede menn på motorsykkel.Over 120 soldater skal nå delta i jakten på faren, som har vært borte i over 24 timer, skriver avisen El Tiempo.Ifølge El Tiempo jobber Díaz’ far som amatørtrener for en fotballskole i hjembyen Barrancas, en by som har i underkant av 40.000 innbyggere.

– Det finnes viktigere ting enn en fotballkamp, vær så snill. Hva slags samfunn lever vi i? spør han ifølge avisenEtter seieren ble det en meget lavmælt feiring, skriver The Athletic. For allerede søndag ettermiddag lovet politiet at tips som fører til at faren til Díaz blir reddet, vil bli belønnet med en dusør på 200 millioner pesos. Det tilsvarer 540.000 kroner. headtopics.com

Díaz var på Liverpools spillerhotell, Titanic Hotel, sammen med resten av laget da han lørdag kveld fikk vite at foreldrene var kidnappet i hjemlandet. – Vi hadde folk som ble med ham hjem, og som har tatt vare på ham. Det er også familiemedlemmer sammen med ham. De vil være sammen, noe som er absolutt forståelig, sier Klopp melder The Athletic.Forfatter Sandra Lillebø: – Å gå fra å være alenemor til å bli samboer er den største klassereisen jeg har gjortMange som vil sove bedre, gjør ting som forsterker problemet, ifølge terapeut.

