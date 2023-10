Fant ulovlige stoffer i sminke og kosmetikk

– Vi avdekket blant annet ansiktsmalinger med forbudt parfymestoff, forbudt konserveringsmiddel og ulovlig innhold av bly. Vi fant ulovlig innhold av bly og arsen i øyenskygge, og forbudt parfymestoff i «badebombe». I tillegg var det en rekke feil og mangler i merkingen av produkter.

I fjor kontrollerte de 65 produkter innen kategoriene ansiktsmaling/karnevalssminke, kroppsmaling, sminke (øyenskygge, maskara, foundation, leppestift) og badebomber. Barn og ungdom utgjør en sårbar gruppe av befolkningen, og bør ikke utsettes for skadelig og unødvendig kjemi, skriver Mattilsynet.

– Vi ser derfor alvorlig på funn av mulig helsefarlige stoffer og feilmerking som kan gjøre det vanskelig for forbrukeren å ta informerte valg ut fra sine behov, sier Sletta.

