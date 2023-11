Fant flere døde fugler: – Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidig

– De har ingen tegn til sykdom, men de har store skader i form av indre blødninger og ribbeinsbrudd, sier Ytrehus.– De har mye bær i magen. Det er det sidensvansen spiser på denne tiden, fortsetter Ytrehus.– Enten har de flydd i påvirket tilstand, eller så har de kommet inn i et miljø som er ukjent og har blitt skremt.

Sidensvans lever oftest i områder der det er lite folk. Urbane områder kan derfor bli forvirrende for de små fuglene.– Også har vi prøvd å teste for giftstoffer.– At de har fått i seg noe bær de ikke har tålt, eller som har vært gjæret og gjort dem beruset.– Om de har fått i seg rognebær eller noe annet vet ikke jeg. Jeg opplevde dem i hvert fall ikke som i en normal tilstand.– Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidig.

Fugleforsker Christian Pedersen har også reagert på all fuglene som er funnet døde. Nå jobber han for å forhindre at flere fugler dør.Birdpen hindrer småfugl i å fly på glassruter. Pennen lager streker på vinduet som er lite synlig for mennesker, men den absorberer UV-lys som fuglene ser. Dermed blir det en hindring som fuglene unngår.

for å markere vinduer rundt omkring nærområdet sitt. Dette gir et synlig merke, men som lett kan vaskes vekk. – Jeg har ikke hørt om at det har flydd inn noen etter det, men det er ikke hundre prosent sikkert, sier han.Foto: Christian Pedersen / Privateller en sånn Birdpen som jeg har brukt. Marker glassflatene så fort som mulig. Da kan vi hindre flere fatale ulykker.Flere har meldt inn om funn av sidensvans. Pedersen tror likevel mange tilfeller ikke er blitt rapportert inn. At været har blitt kaldere gjør også fuglene enda mer sårbare.

