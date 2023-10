Familien til Jonas Aarseth Henriksen møtte i retten:

Lukkede dører betyr at det kun er rettens parter som får være til stede under rettsmøtet, ikke pressen eller andre tilhørere.– Han samtykker til videre fengsling, sa 32-åringens forsvarer, Jon Anders Hasle til VG i forkant av rettsmøtet.– Han opplever isolasjonen nesten som tortur, sier Hasle om klienten etter rettsmøtet.

– Det å sitte nesten totalt isolert nesten uten menneskelig kontakt, det gjør noe med ham. Den perioden du sitter helt alene med denne siktelsen over seg, gjør noe med et menneske, utdyper han.– Det han føler er for privat, sier han.32-åringen er sammen med fire andre menn siktet for drapet på Jonas Aarsteh Henriksen. Han har så langt sittet fire uker i varetekt på isolasjon.

– Tema her er hvor tunge restriksjoner det skal være. Vi mener det er unødvendig med fullstendig isolasjon og medieforbud. Det er veldig tyngende uten at det har en tilstrekkelig begrunnelse slik vi ser det, fortsetter han.– Det gir en nærheten til prosessen, sier familiens bistandsadvokat Marijana Lozic til VG etter møtet. headtopics.com

– De står midt oppi sitt livs tragedie og største krise og da er det noe med å få nærhet til prosessen. Skjønne hvordan ting foregår i rettssystemet, se de siktede og få et inntrykk av dem og prøve å forstå litt underveis, forsetter bistandsadvokaten.– Hvordan var det for familien å se siktede?

– Det er også spesielt. Nå er det en siktet som politiet mener de har skjelling grunn til å mistenke for drap eller medvirkning til drap, og da sier det seg selv at det er veldig spesielt med et slikt møte selv om det er digitalt, sier Lozic.– Hvordan reagerte han på at familien er til stede i rettsmøtet? headtopics.com

