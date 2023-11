Familien minnes den avdøde etter gisseldramaet: – Du hadde mye å stri med

– Vår alles kjære John Åreskjold ble tatt fra oss altfor tidlig. Du hadde mye å stri med, og hadde dine daglige kamper. Men du ga aldri opp, for du hadde så mye mer å utrette i denne verden. Dessverre fikk du ikke den hjelpen du trengte, selv etter flere forsøk på å få hjelp, skriver familien i uttalelsen.Det var natt til 22. oktober at Åreskjold ble skutt og drept av politiet.Før dette krasjet gjerningsmannen med en barnefamilie.

– Dekkbutikken kommer til å drive videre i familien, vi ber om respekt og forståelse for at det kommer til å være lengre ventetid enn normalt nå når vi går inn i høysesongen. Det er nye mennesker som må læres opp, og det er flere ting vi må finne ut av.

– Dine barn, familie og venner vil aldri glemme deg. Det var alltid du som stilte opp for alle andre. Vi vil alltid være stolte av deg, du vil aldri bli glemt. Rett etter ulykken skal han ifølge politiet ha truet en mann i 20-årene. Vedkommende har status som fornærmet i saken.Ifølge politiet skal Åreskjold ha skutt mot dem. To politibetjenter løsner skudd mot ham.John Åreskjold har status som siktet i forbindelse med gisseldramaet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STVAFTENBLAD: Familien til avdøde etter gissel­dramaet i Stavanger: – Du vil aldri bli glemtDet var 41 år gamle John Åreskjold som døde etter en skuddveksling med politiet i en gisselsituasjon 22. oktober.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Skyteepisoden i Stavanger: Drept: - Blir aldri glemtDet var 41 år gamle John Åreskjold som døde etter en skuddveksling med politiet i Stavanger forrige søndag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Slakt skaper splittelse i «Farmen»-gjengen: – Føler alle er emosjonelt avstumpetDet er tid for slakt på gården, men det er vidt forskjellige reaksjoner i gruppa.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕