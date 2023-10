Familien frigir navn etter fallulykke i Bergen

Det var 19 år gamle Steffen Mørner Olsen som døde i en ulykken ved tørrdokken i Damsgårdsveien lørdag kveld. Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding. Politiet frigir navnet etter ønske fra de pårørende. Familien opplyser videre at det vil være åpen kirke i Olsvik søndag kveld fra klokka 18.30.

Det var like før klokka 22 lørdag kveld at politiet fikk melding om hendelsen. Natt til lørdag sa politiet i en uttalelse at en person hadde falt rundt ti meter ned i en tørrdokk. Helsepersonell startet livreddende førstehjelp da de kom fram, men livet sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet, opplyste politiet natt til søndag.

Det var Steffen Mørner Olsen (19) som døde i fallulykken i Bergen lørdag

