Familiemedlemmer av israelske gisler er misfornøyde med Netanyahu-regjeringens innsats

Familiemedlemmer av israelske gisler som holdes på Gazastripen er lite fornøyde med Netanyahu-regjeringens manglende evne til å bringe gislene hjem. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble møtt av buing og tilrop fra familiemedlemmer av israelske gisler da han talte i Knesset mandag. Netanyahu sa i sin tale at de israelske styrkene trenger mer tid for å kunne øke det militære presset på Hamas slik at de frigir de 129 gjenværende gislene i Gaza.

- Vi hadde ikke vært i stand til å få frigitt gisler uten militært press, forsikret Netanyahu. I talen opplyste den israelske statsministeren at han nettopp hadde kommet tilbake fra et besøk på Gazastripen, men det er ikke kjent hvor og når dette besøket fant sted.





