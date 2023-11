Familiefar fikk prissjokk av Vy: – Bærekraft er et valg for de økonomisk privilegerte

For to voksne og et barn ville en tur til Vinstra fra Bergen og tilbake ha kostet familien nærmere 8200 kroner.Billigere med diesel og nye dekkPå grunn av den høye prisen valgte familien i stedet å kjøre selv med bil.Espen Vesteraas mener bærekraft er for de økonomisk privilegerte.Han forteller at de sparte penger på å ikke velge tog, selv om de kjøpte nye vinterdekk og betalte for diesel og bompenger på turen.

Vesteraas forteller at da han skulle bestille togbillettene var det mellom en og tre uker til avreise. – Uansett er 8000 kroner en så høy pris at miljøvennlige valg ikke er tilgjengelig for folk flest. Så dyrt kan det faktisk ikke være, sier han.

Togtilbudet mellom Bergen og Oslo blir fra 1. mai styrket med ytterligere to daglige avganger hver vei. Men det betyr ikke nødvendigvis at det blir billigere. – Det blir flere billetter å velge mellom. Dermed kan det også være enklere å finne billetter til den laveste prisen, sier Hetlevik.– Prisen på tog er nødt til å gå ned for at folk skal velge tog fremfor fly, sier Ida Thomassen, nestleder i Framtiden i våre hender.strekningen mellom Bergen og Oslo er en av de mest flydde strekningene i hele Europa, selv om den har god togforbindelse.

Hun syns det veldig bra at Vy setter inn flere tog på Bergensbanen, men sier at man også er nødt til å gjøre noe med prisen for å få folk til å faktisk velge tog.– Om vi skal omstille oss til et nullutslippssamfunn, kan ikke vi basere oss på at folk skal blø i lommeboken, sier Thor Haakon Bakke, bypolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne i Bergen og tidligere byutviklingsbyråd.

