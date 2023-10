Falt livløs om: - Jeg har det bra

Episoden skjedde på overtid i kampen gjestene ledet 2-1. Dost, som hadde scoret det første målet i kampen, falt om og ble liggende. Spillere fra begge lag stå rundt med foldede hender mens han fikk medisinsk behandling.. Etter noen vonde minutter kom beskjeden om at Dost var ved bevissthet. Han ble fraktet ut på båre og løftet hånden til publikum. Begge lags supportere ropte hans navn.. - Bas var borte en stund, men de gjenopplivet ham.

Takk for all støtte, sier Dost i en kommentar på X.. Dosts far var til stede på stadion og ble holdt informert av van Schaik.. - Han fikk gitt beskjed til resten av familien. Heldigvis er det nå positive meldinger som kan formidles. Bas er ved bevissthet, og det ser bedre ut.. Det var fem minutter igjen av tilleggstiden da den skremmende hendelsen inntraff. Nijmegen-spillerne sa at de ikke ønsket å spille videre, og de fikk støtte av hjemmelaget.

