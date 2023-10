Fallulykke på Bjerke i Oslo

Russland-kjenner John Færseth mener at en rekke faktorer ligger bak opptøyene, rettet mot israelere og jøder, som utspilte seg i den russisk..Etter Hamas' terrorangrep i Israel ble en video av 22-åringen spredt i sosiale medier. Nå bekrefter familien at Shani Louk er død.Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer krigføringen på Gaza.

Shani Louk (22), den tyske kvinnen som ble kidnappet i Hamas' angrep mot Israel 7. oktober, er død. Det skriver den tyske avisa Spiegel, som siterer hennes familie. En video av Louk, livløs og blodig i en bil med palestinere som kjørte rundt på Gazastripen, spredte seg i sosiale medier etter angrepet.

- Vi har nå bevis på at Shani er i live, men hun har en alvorlig hodeskade og er i en kritisk tilstand. Hvert minutt er kritisk, sa moren i den forbindelse til den tyske avisa Bild. Lørdag var det tre uker siden den pågående krigen brøt ut mellom Israel og Hamas. IDF, den israelske hæren, har gjennom helga sendt flere bakkestyrker inn i den beleirede enklaven og varslet en «ny fase» av krigen. headtopics.com

Den islamistiske organisasjonen Hizbollah, som har hovedsete i Libanon, er blant organisasjonene som støttes av Iran.Cleverly adresserte også den humanitære situasjonen i Gaza. Han sier til Reuters at Storbritannia jobber for en humanitær pause slik at nødhjelp kan fraktes inn.

Mann omkom i fallulykke i BergenEn mann som falt ti meter ned i en tørrdokk i Bergen kveld, omkom på stedet. Det melder Vest politidistrikt i en pressemelding natt til søndag. De pårørende er varslet. Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 21.40. Politiet er ikke kjent med at det er vitner til hendelsen. Les mer ⮕

