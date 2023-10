Fallet i detaljhandelen fortsetter: – Husholdninger er presset

Nedgangen følger etter fall i juli og august på henholdsvis 1 og 0,3 prosent, viser sesongjusterte tall fra– Butikkhandel med møbler var blant næringene som bidro mest ned, mens salg i bensinstasjoner og dagligvarebutikker bidro på oppsiden denne måneden og dempet den samlede nedgangen, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, sier tilat nedgangen viser at norske husholdninger er presset.

Samlet sett var nedgangen i varehandelen på 2,9 prosent i september. På ett år har fallet vært på 7 prosent, ifølge SSB. – Betydelig fall i handel med og reparasjon av motorvogner var den viktigste årsaken til den samlede nedgangen på tolvmånedersbasis, sier Aas.

Samlet sett i hele Europa var det en nedgang fra juli til august i år på 1,2 prosent, viser tall fra Eurostat. Sverige hadde en oppgang på 0,6 prosent i august, mens Danmark opplevde en oppgang på 1,6 prosent. headtopics.com

Les mer:

btno »

Liverpool-ekspert gir ikke Klopp særlig høy odds for signering av Tysklands største angrepstalentDen siste uken har Jamal Musialas navn blitt linket til Liverpool. 20-åringen har 134 Bayern-kamper i beina, debuten for Die Mannschaft kom allerede i 2021. Rapporter fra Tyskland signaliserer at noe kan være på gang, der forhandlinger om kontraktsforlengelse med Bayern fortsatt ikke har begynt. Les mer ⮕

Shoppefallet fortsetter: – Husholdningene er under pressFor tredje måned på rad shoppet nordmenn mindre enn foregående måned. Les mer ⮕

Chris Wilder tilbake i Premier League fra søndagChris Wilder var en av grunnene til at Sander Berge valgte Sheffield United i 2020. Wilder hadde stor suksess med klubben i 2019/20-sesongen, 9. plass og åtte poeng unna europaliga-billett var uvant kost for supporterne. Så startet fallet, Wilder fikk sparken i 2021. Les mer ⮕

Politiet tror på løsning på Lørenskog-sakenPolitiet mener tiden jobber for dem i Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det gjelder særlig i jakten på hvem som står bak løsepengekravet og sporene fra gjerningspersonene i huset. Les mer ⮕

USAs våpenstøtte: Kan måtte velge mellom Israel og UkrainaIsrael og Ukraina kjemper to forskjellige kriger, men kan begge ha nytte av særlig tre våpen. Og det kan, med bunnskrapte lagre, føre til at USA må prioritere mellom de to, ifølge eksperter. Les mer ⮕

Omstridt flyavgift utsatt minst en månedEtter et møte med flere flytopper har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) utsatt fristen for Avinors omstridte flyavgiftsøkning, melder Finansavisen. Les mer ⮕