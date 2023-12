Faktura med tilbud om bilbeskyttelse fra Nordisk Bilgaranti

Er du en av dem som har mottatt en faktura med et tilbud om bilbeskyttelse fra Nordisk Bilgaranti? Da er du ikke alene. Flere bilforhandlere forteller at de stadig får henvendelser fra kunder som lurer på om det er forhandleren som har sendt ut en slik faktura. – Dette kommer ikke fra oss, og vi anbefaler ingen denne løsningen, forteller kundemottaker Odd Vidar Jensen ved Bertel O. Steen i Sarpsborg. Nordisk Bilgaranti AS er firmaet som sender ut tilbudet.

De svarer ikke konkret på hvor mange tilbud de sender ut, men skriver i en e-post at de som ikke har garanti og kan tenke seg å ha garanti får tilbud fra dem. Uavhengig garantiselskapI brevet fra Nordisk Bilgaranti står all teknisk informasjon om din bil og de opplyser at fabrikkgarantien nå er utløpt. – Vi får vår informasjon fra Statens vegvesen, som er offentlige dokumenter. Vi klarerer dem mot reservasjonsregisteret og overholder , opplyser Anna Moen fra Nordisk Bilgarant





