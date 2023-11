Fagermo forteller om agentpresset

Det er ikke unormalt at kanskje to til tre selskaper kan tilby samme spiller, forteller den tidligere eliteserietreneren.– Det kan være negativt at agenten presser deg på ulike måter. De prøver å få spilleren inn i laguttaket eller at spilleren skal få høyere lønn, ellers truer de med at spilleren ikke skriver ny kontrakt.– De agentene som ikke er ordentlig renslige, setter klubbene opp mot hverandre.

OPPTATT AV DE UNGE SPILLERNE: Fagermo og Markus André Kaasa fra tiden i Odd. Foto: Trond Reidar Teigen– Så skal man huske på at agenten nok er preget av foreldrene, familiene er med og drømmer om penger. En del agentselskaper trekkes inn for tidlig, men– Svaret er penger. Det er ikke noe annet motiv. Agentbransjen er et ledd for å tjene penger, på lik linje med klubber og trenere.

MERKER DET UMIDDELBART: Dag-Eilev Fagermo forteller at det ikke er vanskelig å vite om agenten kan jobben sin eller ikke. Foto: Heiko Junge – Jeg ble overrasket da jeg kom til Vålerenga, der hadde spillere på andrelaget til småguttelaget, agent.AGENTER PÅ SMÅGUTT 2-LAGET: I Vålerenga så Fagermo at agentene også gikk på unge spillere som ikke ble noe. Foto: Markus Engås / TV 2– Hvis foreldre eller agenter er opptatt av økonomien, kan det gå ut over spillerens utvikling fordi de flytter spilleren for tidlig.

– Flere agenter hevder at det er toppklubbene som presser på spillerne ved å hente dem tidlig og skrive proffkontrakter når de fyller 15 år?

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: VIF-krisen: Bakke med lavere poengsnitt enn FagermoHvordan skal Vålerenga redde plassen? - Vi trenger sju poeng til, mener sportssjef Joacim Jonsson. Trener Geir Bakke vil ha tre seire i de fire gjenstående kampene.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Ekstreme forskjeller i ladepriser: Slik halverte vi kostnaden på langturSparte over 700 kroner på langturen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Slik bruker du opp middagsrester.Pytt i panne er en klassiker og en perfekt måte å få brukt opp middagsrester på.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DIGI_NO: Slik påvirker DORA datasuvereniteten vår– At EU har investert 1,8 milliarder euro i datareguleringer, forskning og lovgivning, sier mye om hvor viktig det er dem å ta tilbake kontroll over sine egne data, skriver Guy Bertram i VMware i denne kronikken.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

DAGBLADET: TV-anmeldelse: «Makta» Makta vinner over faktaTV-serien «Makta» er briljant tenkt, glimrende laget og særdeles dyktig gjennomført. Slik åpner den en ny front i kampen mellom fiksjon og virkelighet

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Rekordmange drepes på Vestbredden – her begraves den palestinske krigerenJENIN (VG) Rifleskudd, bønnerop og maskerte ansikter. Slik begraver palestinerne sine krigere.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕