Først tok bobilen fyr. Så spredte brannen seg til bilen ved siden av.

Klokken 13.04 meldte 110 Vest at de hadde rykket ut til en bobilbrann i Ådlandsvegen på Holsnøy i Alver.Brannen skal ha startet i en bobil før den spredte seg til en personbil som sto like ved siden av.I 14.00-tiden drev brannvesenet med etterslukking på stedet.Håkon Myking ved 110-sentralen sier til BT klokken 14.45 at brannvesenet akkurat har forlatt området.Han forteller at brannmannskapene lenge hadde en forsiktig tilnærming til brannen.

– Det var usikkert om gassflaskene i bobilen hadde gått av. Jeg har ikke fått melding om at det skjedde. Mannskapene opplyste før de dro at det var kontroll på gassflaskene, sier Myking.Oppdatert: 27. oktober 2023 15:17

Les mer:

btno »

Datasenter på Kalberg, eit eventyr frå først til sistDEBATT: Første gong eg høyrde om datasenter på Kalberg var i desember 2019. I mars året etter la Green Mountain (GM) og Lyse la fram planar og vyer med unøyaktige påstandar. Les mer ⮕

Hemmet etter skrekksmell - velger trygghet førstSophie Román Haug er tilbake etter blodig smell. Les mer ⮕

Først kjørte stridsvognen over gjerdet. Så kom den rasende soldaten stormende mot henne.SVIATOHIRSK, UKRAINA (Aftenposten): Målrettede drap, tortur og voldtekt. Listen over russiske krigsforbrytelser vokser i FNs siste rapport. Les mer ⮕

Hundeavl: Mann smuglet fem liter med sædFørst syntes tollerne at mannen oppførte seg rart. Så ballet det på seg. Les mer ⮕

OPPDATERT: SteamVR 2.0 lansertValve har plutselig startet beta-testing av SteamVR 2.0 som de først snakket om for fire år siden. Samtidig ryktes det et nytt VR-hodesett. Les mer ⮕

Mats Solheim spiller sin siste kamp på søndag! -KanskjeDen 33 år gamle forsvarsspilleren Mats Solheim reiser hjem til Stryn hvor han skal bli bankmann. - Hans karriere som fotballspiller startet i Sogndal hvor han var i fem år før han ble utenlandsproff i Sverige, først for Kalmar og så for Hammarby. Les mer ⮕