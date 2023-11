Færre kjøper vegetarprodukter

– Når vi ser på salgstall hittil i år, så kan det virke som vegetar/vegan-trenden er avtagende, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland til Matforsker i Nofima, Paula Varela-Tomasco er ikke overrasket over trenden som hun sier er internasjonal. Hun tror det er to klare grunner til utviklingen, smaksopplevelse og graden av prosessering.

– Smak og tekstur på vegetarproduktene som burger og pølse er fremdeles langt fra deres kjøttkonkurrenter, sier matforskeren. – Og selv om produktene blir sett på som mer bærekraftige enn kjøttprodukter, blir de ikke sett på som sunnere. Dette er på grunn av de lange ingredienslistene på produktene, sier Varela-Tomasco til E24.

