Førarkort beslaglagt etter ulukke på E39

Det er ikkje mistanke om køyring i påverka tilstand, men førarkortet til bilføraren er beslaglagt. Vegen vert stengt ein kort periode medan bilen vert løfta vekk.NRK gir deg dei siste meldingane om vêr- og trafikksituasjonen i Vestland fylke. Ring inn trafikktips på 55 27 57 00 (Bergen) og 57 72 42 42 (Førde).Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.