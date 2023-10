Får svar etter «dritt»-utspill

Den svenske skiyndlingen Frida Karlsson kalte finske Ruka for «drittsted», noe som skapte rabalder i Finland.. Nå svarer arrangøren selv på uttalelsen overfor finske Iltalehti.. - Det plager meg ikke. Vi kommer ikke til å vente på henne med nevene knyttet. Hun er velkommen og alle kan si noe dumt, sier Jukka Tahkola til den finske avisa.. - Jeg har bodd her i nesten 60 år, jeg vet hvor bra eller dårlig det stedet her.

I et intervju med SVT ble Frida Karlsson spurt om terrorangrepet hvor to svenske fotballsupportere ble drept i Brussel forrige uke. Karlsson kalte det hele for fryktelig, og fortalte at de har fått råd om å reise i sivil framover.. Da hun deretter ble spurt: «Hvor trygt er det?», sa hun ordet som skapte reaksjoner.. - Det er selvfølgelig fælt det som har skjedd. Samtidig reiser vi til byer som Ruka eller Livigno.

