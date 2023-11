Får Ruud-støtte: – Han har kommet for å bli

– Holger har kommet for å bli. Det er jo ikke sånn at det alltid er lett å finne svar. Både Holger og jeg prøver vårt beste i hver kamp, og enkelte ganger lykkes du bare ikke. Det er vanskelig å forklare, sier Ruud til danske TV 2.

Rune skal onsdag opp mot Dominic Thiem i 2. runde. Der må han trolig avansere om det skal bli sesongfinale i Torino.Store snømengder nord i Italia gjør at det norske kvinnelandslaget i langrenn avbryter høydeoppholdet i Livigno to dager tidligere enn planlagt.

– Vi skal kjøre over flere fjellpass, og disse vil fort bli stengt nå. Vi har med oss mange passasjerer, mye bagasje og tilhenger. Derfor tar vi ingen sjanser, fortsetter Kveen. at deler av Milano er utilgjengelig som følge av all nedbøren. Der skal det fortsette å regne store mengder onsdag og torsdag.

I en lang periode spilte Real Madrid hjemmekampene sine på Estadio Alfredo Di Stéfano, før de vendte tilbake til Bernabéu i september 2021.Verdenstoer Carlos Alcaraz gjorde comeback etter skade i Paris Masters i tennis, men ble feid rett ut av russiske Roman Safijullin. Alcaraz har slitt med skader i korsryggen og venstre fot. Han måtte stå over turneringen i Basel forrige uke og ble klarert for spill i Paris rett før turneringen.

Den spanske verdenstoerens forrige kamp var tapet for Grigor Dimitrov i åttedelsfinalen i Shanghai tidligere i måneden.

