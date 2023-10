Får ikkje kontakt med familien: - Ingen av oss har sove i natt

LEVER I UVISSE: Mido Jamal Mehjez og faren Jamal får ikkje kontakt med familiemedlemene i Gaza. Foto: Elias Engevik / TV 2

I eit hus på Askøy følgjer Mido Jamal Mehjez, faren Jamal (61) og fleire familiemedlemer med på nyheitene konstant.då krigen braut ut. Heile familien er frå Gaza. Også søstera og familien hennar er igjen i det krigsherja området.Dermed kjem Mehjez berre til telefonsvarar når han prøver å ringe kona.

– Ingen av oss har sove i natt, verken far, mor eller eg. Det er slitsamt å tenke på det som skjer, og om dei lever eller ikkje, seier Mehjez. INGEN SVAR: Mido og Jamal Mehjez har prøvd å ringe til familiemedlemane i Gaza fleire gonger det siste døgnet, men kjem berre til telefonsvarar. Foto: Elias Engevik / TV 2Mido har også ei tante i Gaza. Ho var på flukt frå nord til sør saman med fleire barnebarn. Men på torsdag denne veka kom beskjeden om at huset ho budde i hadde blitt treft av ei bombe. Tanta skal ikkje ha kome seg ut av huset. headtopics.com

– Det er heilt forferdeleg. Vi har mista ein familiemedlem, tanta mi, og hennar små barnebarn. Det er veldig trist. Og det er ingenting vi kan gjere. Det einaste er å sjå på nyheitene, seier Mido.Plutseleg kjem det ei oppdatering om at fleire hus skal ha blitt treft av ei bombe i området der kona hans har opphalde seg. Ifølgje meldinga skal minst 45 personar ha blitt drepne.– Det er heilt forferdeleg.

FØLGJER MED: Familien følgjer med på nyheitene konstant for å få med seg det som skjer i Gaza. Foto: Elias Engevik / TV 2Det er fleire i Noreg som no ikkje får kontakt med sine. På Stord har ikkje Susan Abdullah høyrt frå sin bror og søster sidan fredag morgon. Ho flykta frå Gaza i 2009 og er no ungdomsskulelærar på vestlandsøya. headtopics.com

