Får dødsbeskjed på direkten

En video fra grensa mellom Libanon og Israel deles med falske påstander i sosiale medier. Video: X. Reporter: Christina H. KorneliussenEn passasjerbuss krasjet inn i et parkert kjøretøy på en motorvei mellom den egyptiske hovedstaden Kairo og middelhavsbyen Alexandria. Video: Twitter / @Cairo24Leger ved et sykehus i Taiwan gjorde en sjokkerende oppdagelse i øret til en pasient i april 2023. Video: New England Journal of Medicine. Reporter: Christina H.

FULL SPLID: Generalkonsulen i Kirkenes trosset oppfordringen om ikke å delta på minnesmarkeringen. Det ble det krangel av. Video: Olesya Krivtsova, Elizaveta Vereykina / The Barents Observer. Reporter: Bjørge Dahle Johansen / Dagbladet TV«PARAPLYVOLD»: På vei inn til en forelesning han skulle holde ved det belgiske Universitetet i Gent, blir han slått i hodet. Video: Twitter.

Norveçli Gazeteci, Filistinli Ailesini Savaşta KaybettiWael Dahdouh, ailesinin neredeyse tamamını kaybetti. Ailesi güneye kaçarken, Dahdouh savaş hakkında rapor vermek için geride kaldı. Ardından eşi ve çocukları bir hava saldırısında öldürüldü. Les mer ⮕

Familien drept: På lufta få timer seinereJournalisten Wael Al-Dahdouh mistet sin kone, to barn og ett barnebarn i et flyangrep i Gaza onsdag kveld. Under et døgn seinere var han tilbake på lufta. Les mer ⮕

Datteren og barnebarnet sitter fast i Gaza: – I natt får jeg ikke soveDatteren Lana (21) sitter fast i bomberegnet i Gaza, sammen med sin ti måneder gamle sønn. I Oslo sitter faren Abed Ghazal og får ikke kontakt med henne. Les mer ⮕

Frankrike ble for sterke – nytt nederlag for Norge: – Jeg får litt vondt av demNorge yppet seg, men de norske landslagskvinnene måtte til slutt gi tapt for Frankrike. Les mer ⮕

– Fint at de får øve seg på å tåle det fra de er små, sier psykologen.Vi har spurt ekspertene om råd. Les mer ⮕

– Fint at de får øve seg på å tåle det fra de er små, sier psykologen.Vi har spurt ekspertene om råd. Les mer ⮕