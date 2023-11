Få oversikt: Dette skjer i krigen

Onsdag ble flyktningleiren bombet på nytt og FN åpner for at angrepene kan være mulige krigsforbrytelser. Kunngjøringen fra IDF kom onsdag, og de publiserte samtidig en video som viser video tatt fra luften av en bygning som eksploderer.

Den eneste grenseovergangen mellom Gazastripen og Egypt, Rafah, har vært åpen for et antall sårede og skadde personer onsdag, og det er ventet at ytterligere utenlandske nasjonalitetet kan få krysse grensen torsdag, ifølge palenstinske grensemyndigheter.

UD sier de er i kontakt med nordmenn på telefon, og sender ut informasjon fortløpende gjennom Whatsapp, e-post og SMS. Israels angrep på flyktningleiren Jabalia på Gazastripen kan være mulige krigsforbrytelser, mener FNs menneskerettskontor.

Ifølge det israelske militæret (IDF) var tirsdagens angrep rettet mot en høytstående Hamas-kommandant, som skal ha blitt drept i angrepet. Den internasjonale straffedomstolen ICC er den eneste uavhengige internasjonale juridiske myndigheten som etterforsker folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Israel er ikke medlem av ICC.

Sammen med andre EU-land og flere arabiske stater holder Kypros på å skissere en mer detaljert logistikkplan. Målet er å sende en jevn strøm av nødhjelp fra havnebyen Limassol til Gaza så snart forholdene i den beleirede enklaven tillater det.

Egyptiske myndigheter har sagt at de vil la 90 sårede palestinere og om lag 545 utlendinger få slippe inn i landet fra Gazastripen i løpet av onsdagen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Hamas sier de vil løslate utenlandske gisler i løpet av de kommende dageneI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Medier: Vil åpne Rafah-grenseovergang for såredeI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Reuters: Internett og telefonsignal nede i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Blinken: Israel må vise hensyn til sivileI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: UD ber norske borgere på Gazastripen vente med å dra til grenseovergangen RafahI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: AFP: Personer får krysse grensen fra Gaza til EgyptI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕