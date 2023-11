Følg med når Overwatch-lagene runder av høstserien

For de aller fleste vil sesongen bli avgjort denne uka, enten det betyr opp- eller nedrykk, gjennom kvalik-oppgjør eller direkte, en plass i sluttspillet og kanskje et sete på scenen under SpillExpo, eller kvalifisering til den nye Tippecupen.er på plass i ligaen, og PUBG-grenen er i full sving. Noen av lagene har allerede nådd enden av sesongen, så herfra og ut vil alle lagene måtte kjempe hard for å avslutte med stil.

Neste gruppe på sendeplanen er hele Overwatch-grenen, som spiller siste serierunde på onsdag kveld, sammen med PUBG-førstedivisjon. Det som skal avgjøres blir avgjort nå, så Det er mange sendinger fra den store bredden i alle ligaens avdelinger og spill, for alle som ønsker å følge spenningen, og det er også mange streamere i miljøene som fortjener mer tid i rampelyset — de som gjør en uvurderlig innsatts for miljøene, og som vi ønsker å gi litt ekstra oppmerksomhet til, hele sesongen.

Alle som deltar eller streamer oppfordres til å lenke deres sendinger på kampsiden, slik at flest mulig kan få vite om den — gjerne i god tid før kampen.. Vi prøver også å etablere et fast samlingspunkt for leserne å kunne finne sendingene fra så mange av Good Game-ligaens deltakere og lag som mulig.

Vi kommer til å følge opp med jevnlige oppdateringer om sendinger fra høsten i Good Game-ligaen, på kryss og tvers av divisjonene, nå som sesongen trapper ned, og ting blir klart for den store finalen.

