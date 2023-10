Føler seg hengt ut

Torsdag morgen bekreftet Sør-Vest politidistrikt at de åpner etterforskning mot Gjert Ingebrigtsen. Det skjedde i kjølvannet av en kronikk i VG, der sønnene Henrik, Filip og Jacob, anklaget faren for vold og trusler.. - Vi har gjort flere innledende undersøkelser, og informasjon som har kommet fram har gjort at vi nå har opprettet en straffesak.

«Utover at media stiller spørsmål om dette er jeg ikke blitt gjort kjent med at det foreligger noen anmeldelse fra politiet i dag da jeg kl. 14:11 mottok saksdokumentene», skrev Gjerts forsvarer, John Christian Elden, i en mail til Dagbladet torsdag kveld.. Fredag morgen er ståa fortsatt den samme: Elden hevder at han ikke er informert om anmeldelsen fra politiets side.. - Jeg har spurt, og venter på svar.

Les mer:

dagbladet »

Hemmelighold om Gjert Ingebrigtsen-møteStjerneadvokat John Christian Elden og friidrettsforbundet nekter å røpe detaljer før krisemøte. Les mer ⮕

Her er Gjert Ingebrigtsen på vei inn til møteLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Gjert Ingebrigtsen og friidrettsforbundet enige om «best mulig tilrettelegging»Gjert Ingebrigtsen var onsdag i samtaler med Norges Friidrettsforbund. Begge hadde med seg hver sin advokat i møtet. Les mer ⮕

Varsler nye møter mellom Gjert Ingebrigtsen og forbundetLøperen Narve Gilje Nordås (25) har i likhet med sin trener Gjert Ingebrigtsen engasjert advokaten John Christian Elden. Onsdagens møte med Friidrettsforbundet beskrives som positivt. Les mer ⮕

Gjert Ingebrigtsen og friidrettsforbundet fortsetter dialogen: – Enige om best mulig tilretteleggingGjert Ingebrigtsen og Norges Friidrettsforbund (NFIF) skal ha videre samtaler etter onsdagens advokatmøte. Les mer ⮕

Oppretter straffesak mot Gjert IngebrigtsenPolitiet oppretter straffesak mot Gjert Ingebrigtsen, skriver politiet i en pressemelding. Les mer ⮕