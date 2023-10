Fødselsdag ble dødsdag for palestinsk søskenpar

Adam ble bare tre år gammel, mens søsteren ble ni år. Tilbake sitter en fortvilet far som selv var sekunder fra å lide samme skjebne da israelske kampfly la en boligblokk i Rafah sør på Gazastripen i ruiner.

Angrepet skjedde om kvelden 21. oktober, og Abu Shamalah hadde akkurat vært oppe på taket for å sjekke om vanntanken var fylt opp. Elleve dager var gått siden sist de fikk tak i vann.Familien flyktet tidligere i måneden fra bomberegnet i Gaza by og søkte tilflukt hos slektninger i Rahah, lengst sør på Gazastripen. Der ville de ifølge den israelske hæren være tryggere.

– De la den knuste kroppen til sønnen min i en blå pose. Shams kropp ble totalt brent, forteller han og lar tårene renne fritt. – Kona mi var i ferd med å henge ut klesvask på balkongen da angrepet skjedde. Eksplosjonen kastet henne fra tredje etasje og ned til naboen, forteller han. headtopics.com

Dareen ble i all hast kjørt til al-Najjar-sykehuset der Abu Shamala tryglet en lege om å redde babyen.Nok et drept barn bæres til graven på Gazastripen, denne gangen i Rafah. I løpet av tre uker fra 7. oktober ble over 7300 mennesker drept i israelske angrep, over 3000 av dem barn, ifølge palestinske helsemyndigheter.

