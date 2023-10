Fødselsdag ble dødsdag for palestinsk søskenpar

Adam ble bare tre år gammel, mens søsteren ble ni år. Tilbake sitter en fortvilet far som selv var sekunder fra å lide samme skjebne da israelske kampfly la en boligblokk i Rafah sør på Gazastripen i ruiner.

Angrepet skjedde om kvelden 21. oktober, og Abu Shamalah hadde akkurat vært oppe på taket for å sjekke om vanntanken var fylt opp. Elleve dager var gått siden sist de fikk tak i vann. 34 år gamle Abu Shamala mistet ikke bare kona og de to barna i angrepet, fire andre slektninger og to av barna deres ble også drept, forteller han.

– 21. oktober var bursdagen til Sham og Adam, og det ble også dødsdagen deres. Det vil for alltid være en svært tung dag for meg, sier den sørgende faren. – Kona mi var i ferd med å henge ut klesvask på balkongen da angrepet skjedde. Eksplosjonen kastet henne fra tredje etasje og ned til naboen, forteller han.Les også Internett- og telefondekning er tilbake på Gazastripen headtopics.com

Dareen ble i all hast kjørt til al-Najjar-sykehuset der Abu Shamala tryglet en lege om å redde babyen.Legene lyktes med å hente ut babyen fra den døde kvinnen, og den lille jenta ble i all hast flyttet til nyfødtavdelingen på Emirates Røde Halvmåne-sykehuset i Rafah.

– Men prognosen ser ikke bra ut, for hjernen hennes fikk ikke oksygen i løpet av den tiden det gikk fra moren døde og til hun ble født, sier han.

