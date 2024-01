Everton anklages igjen av Premier League for økonomisk regelbrudd

Everton har tidligere i sesongen blitt trukket ti poeng for økonomisk regelbrudd. Klubben må nå forsvare seg nok en gang mot en anklage fra Premier League som inkluderer de samme økonomiske periodene som den allerede har blitt sanksjonert for, før den anken i det hele tatt har blitt behandlet. Klubben mener at dette skyldes en klar mangel i Premier Leagues regler, skriver Everton i en uttalelse, gjengitt av Nottingham Forest ligger på 15.

plass i Premier League med kun fire poeng ned til dirkete nedrykk. Everton er på plassen over nedrykksstrekken med ett poeng ned. Klubben har til hensikt å fortsette å samarbeide fullt ut med Premier League om denne saken og er sikre på en rask og rettferdig løsning, sier Nottingham Forest i en uttalelse, gjengitt av Manchester United-keeper Andre Onana skulle etter planen spille to kamper på drøyt 24 timer. Sånn gikk det ikke. I stedet fikk han en mareritt-tu





Premier League-spiller har fått malaria

City-stjernen De Bruyne robbet – nå advares Premier League-spillerne: MANCHESTER (VG) Tilfluktsrom med ståldører, vakthunder og eks-spesialsoldater. Fotballstjernene tyr til drastiske virkemidler, skriver Daily Mail, etter at en av Manchester Citys største stjerner opplevde innbrudd i huset for få dager siden.

Premier League-klubber kan få poengstraff

Klubben beklager: – Stor feil

Barcelona-stjerne med klart råd til klubben: Hent Haaland!

Når de beste TIL-spillerne drar, må klubben få betalt. Jostein Gundersen er vokst opp i TIL. Hvis han nå velger å dra, sitter ikke klubben igjen med en krone.

