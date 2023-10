Evergrande med historisk bunnotering etter ny skjebnedato

På et tidspunkt natt til mandag kostet en aksje i det kriserammede eiendomsselskapet 2,4 amerikanske dollar. Det er et fall på over 20 prosent fra fredagens sluttkurs. Aksjen har aldri kostet mindre. I morgentimene har aksjen hentet seg noe inn igjen.

Dette er status hos de toneangivende indeksene i Asia- og Stillehavsområdet like før klokken 06.00 mandag morgen:Kospi i Seoul er opp 0,28 prosentDet kraftige fallet kom i kjølvannet av at en høring i forbindelse med at den skjebnesvangre høringen om selskapets fremtid ble utsatt. Høringen skulle finne sted etter et søksmål fra en kreditor, skriverHøringen skal nå finne sted 4. desember.

Det er selskapet Top Shine Global som står bak søksmålet, og daterer så langt tilbake som tidlig i 2022. Saken har igjen og igjen blitt utsatt.Det hele toppet seg tidligere i måneden da Evergrande bekreftet at det er «iverksatt tiltak i henhold til lovverket» mot styrelederen i selskapet Hui Ka Yan. headtopics.com

Forsvaret leter etter erstatter for feltstøvelen M/77 etter nær 50 årSiden 1977 har marsjstøvelen M/77 fra skoprodusenten Alfa vært tro i tjenesten i Forsvaret. Nå letes det etter en erstatter. Les mer ⮕

Paget Brewster i sorg etter Matthew Perrys dødsfallDen verdenskjente «Friends»-skuespilleren gikk bort og har etterlatt flere tidligere kollegaer i sorg. Les mer ⮕

T-banestasjon ble stengt – tente nødbluss inneBrannalarmen ble utløst på Jernbanetorget stasjon etter at fotballsupportere brukte nødbluss inne på stasjonen. Les mer ⮕

Ran i Stavanger: Bevæpnet politi leter etter gjerningspersonForsvant fra stedet på en sparkesykkel. Les mer ⮕

Fulltreff for «Big Short»-Burry etter veddemål mot børseneNå har mannen som i 2008 tjente milliarder på finanskrisen igjen truffet blink på veddemål mot amerikanske børser. Les mer ⮕

Utfryste Jadon Sancho er sjokkerende nok invitert inn i varmen hos Premier League gigantTottenham med mindre resursert tilgjengelig enn det Manchester United har leder etter 10.runder Premier League. - London-klubben spiller med overbevisning etter å ha vært middelmådige i flere år. Transformasjonen kom nesten umiddelbart etter Ange Postecoglou ble ansatt som ny manager i sommer. Les mer ⮕