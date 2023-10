Europas kuleste storby

Den tyrkiske hovedstaden er knutepunktet ikke bare for mennesker og kulturer, men også der Europa møter Asia. Velkommen til Europas største - og opprinnelige - storby!Istanbul - Tyrkias største by - er knutepunktet ikke bare for mennesker og kulturer, men også der Europa møter Asia. Velkommen til Europas største - og opprinnelige - storby!

Istanbul er den perfekte kombinasjonen av kultur og moderne byliv. Det er her både asiater og europeere fester blikket når de vil ha siste nytt på motefronten. Her finner du et tyrkisk kjøkken som kryr av overraskelser - og du kan gå på oppdagelsesferd i labyrintiske, smale gater. Eller nyte det hele med en kopp tyrkisk kaffe!

Her har du et knippe knallgode råd til en sansemettet langhelg - eller en juleferie helt utenom det vanlige. Velkommen til vakre, levende Istanbul - verdens 15. største by!fjor begynte Michelin-guiden for alvor å drysse stjerner over tyrkiske restauranter. headtopics.com

Takket være sin rike kulturelle arv, både fra det bysantinske og ottomanske riket, har Istanbuls matscene alltid vært en bokstavelig talt fargerik smeltedigel av retter, matsteder og oppskrifter fra alle verdenshjørner. Du trodde du visste alt om tyrkisk mat bare fordi du har smakt kebab? Vel. Du kan bare glede deg.

Uansett om du har lyst på spesielle, lokale spesialiteter – og det sies at det finnes én lokal spesialitet for hver eneste tyrkiske by – finner du dem alle sammen i Istanbul. Her finner du også veganske spesialiteter, nye versjoner av eldgamle, tradisjonelle ottomanske oppskrifter, og du finner som sagt prisbelønnede Michelin-restauranter somHvor du skal starte? Prøv den tyrkiske frokosten. headtopics.com

Det eldgamle renselsesritualet – blant noen kjent som tyrkisk kurbad – har røtter langt tilbake i historien. Hvis du tror du har vært på spa, kommer et besøk i en hamam til å få deg på andre tanker. For her blir du ikke bare ren, og det handler pent lite om å plaske i et lite basseng.Hvordan det funker? Du legger deg på marmorbenken – og venter på at bademesteren tar styringen.

