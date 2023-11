Euclid-teleskopet sender de første bildene fra verdensrommet

Sjef for Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa), Josef Aschbacher, sier i en uttalelse at Euclids fem første bilder utløser ærefrykt. – De minner oss på hvor viktig det er å dra ut i verdensrommet for å lære mer om universets mysterier, mener Aschbacher. Teleskopet ble skutt opp fra Cape Canaveral i Florida i juli. Forskere fra både Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo og Clara Venture Labs i Bergen var med på å bygge romteleskopet.

Foto: Esa / AP / NTB Det er det første romoppdraget i historien som tar sikte på å finne ut mer om mørk materie og mørk energi. Kanskje vil det også gi svar på hvordan de første galaksene i universet ble til. Dette skal gjøres ved å kartlegge en tredel av himmelen – som omfatter hele to milliarder galakser – for så lage det som regnes som det mest nøyaktige 3D-kartet over universet noensinne

