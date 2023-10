EU toppmøte: Hamas nektes å delta

Flere av EUs toppledere møtes fredag i Brussel for å diskutere den pågående konflikten i Midtøsten mellom Hamas og Israel.

Selv om EU-lederne kommer til enighet om en humanitære pause og er samstemte i sin fordømmelse av terrorangrepet til Hamas, så er det fremdeles flere delte meninger på hvilket felles signal unionen skal sende til omverdenen når det kommer til krisen på Gazastripen.

På ett år frem til andre kvartal i år har andelen personkunder med kraft til spotpris steget fra 75 prosent til 92 prosent, skriver Dette har ført til at det nå er svært få selskaper igjen som tilbyr fastpris, og analytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics sier til Aftenposten at det er strømstøtten som har fjernet motivet for å sikre seg. headtopics.com

Ukraina frykter at Russland vil bombe viktig energiinfrastruktur i håp om å svekke moralen hos det ukrainske folk. Flere millioner ukrainere måtte tåle omfattende strømbrudd og andre mangler forrige vinter etter russiske rakett- og droneangrep mot energianlegg.

Ukrainas arsenal av langdistansevåpen er stadig mindre enn det russiske, men landet har styrket mulighetene til å gjennomføre angrep over lange distanser ved å produsere droner og få vestlige våpen som Storm Shadow-kryssermissiler og rakettsystemet ATACMS. headtopics.com

Det tyder på at han ikke vil støtte president Joe Bidens pakke på 106 milliarder dollar med støtte til Ukraina, Israel og Taiwan samt midler til sikkerhet langs USAs grenser.

