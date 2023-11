EU og 28 land med på britisk erklæring om KI-sikkerhet

– Dette er en milepæl der de største KI-maktene i verden er enige om hvor viktig det er å forstå risiko knyttet til KI og bidra til å sikre fremtiden for våre barn og barnebarn, sier statsminister Rishi Sunak.

I erklæringen oppfordres til det til åpenhet og ansvarlighet hos dem som går i bresjen for KI-utviklingen. Hovedlinjene er å avdekke risikoer som er til felles bekymring, øke den vitenskapelige forståelsen og bygge politikk for å begrense risikoen.

– Erklæringen oppfyller viktige mål for å opprette en felles enighet og ansvar rundt risikoer og muligheter og en vei videre for internasjonalt samarbeid, heter det i en britisk uttalelse. Toppmøtet holdes på Bletchley Park, der mye av det viktigste arbeidet med kodeknekking under andre verdenskrig ble gjort. Stedet er særlig kjent for innsatsen for å bryte den tyske Enigma-koden.

