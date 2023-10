EU-landene enige om å kreve «humanitære pauser» på Gazastripen

Det er vanskelig å verifisere tallene på drepte, skadede og ødelagte bygninger. Men de menneskelige lidelsene er enorme.

Det har vært knallhard strid om hvilket begrep som skulle brukes i uttalelsen, og EUs stats- og regjeringssjefer brukte over fire timer på saken på EU-toppmøtet. Bare i den første uken av krigen slapp Israel 6000 bomber over Gaza. Det har den israelske hæren selv opplyst. Her angripes en bygning 8. oktober.

Også FNs generalsekretær António Guterres har tatt til orde for en humanitær våpenhvile for å sikre akutt nødhjelp til den krigsrammede befolkningen på Gazastripen. En palestinsk kvinne sørger etter at slekninger av henne ble drept i et angrep som traff en kirke i Gaza by 20. oktober.NTB har opplysninger som gir grunn til å tro at det var Spania som til slutt sto alene igjen – og måtte bøye av. headtopics.com

– Jeg vil gjerne se en våpenhvile av humanitære grunner. Men hvis vi ikke får til det, må vi i hvert fall få til en humanitær pause for å få inn akutt nødhjelp, sa han.

