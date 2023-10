EU-landene enige om å kreve «humanitære pauser» på Gazastripen

BRUSSEL (TV 2): En talsperson for EU-president Charles Michel skriver på X/Twitter at EU-toppmøtet har forhandlet fram en felles holdning om krigen mellom Hamas og Israel.

Land som Tyskland, Tsjekkia og Østerrike mener at å be om våpenhvile betyr at man fratar Israel retten til å forsvare seg. I utkastet til en uttalelse fra toppmøtet går det tydelig fram at man må sikre seg slik at vann, mat, drivstoff og annen hjelp ikke kan misbrukes av terror-organisasjoner. En bakkeinvasjon på Gazastripen skal skje når forholdene ligger til rette for det, sier Israels forsvarsminister. Hamas er målet, slår han fast.

Nå varsler de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene på Gaza at de vil publisere den fulle identiten til alle de over 7000 drepte menneskene. Ifølge helseminister Al-Rish er det uvanlig at Hamas publiserer full identitet og slike lister over drepte.

– Jeg sier oppriktig til amerikanske statsmenn som nå administrerer folkemordet i Palestina at vi ikke ønsker velkommen en utvidelse av krigen i regionen, sier utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian i FNs hovedforsamling torsdag.Del

– Vi har gått tom for penger. Det finnes ikke hjelp for kvinner og barn som lever under bombingen, beleiringen og kryssilden, skriver han.– Vi har foreløpig fått 7 millioner innen vår ramme med UD og dernest noen få millioner fra andre donorer, men vi trenger mye mer, sier Egeland i en kommentar til TV 2.– Vi kan gjøre et par nye overføringer de neste dagene til drøyt tusen mottakere hver gang, så er det slutt.

